Basket-ball - Coupe de Belgique: Comblain en huitièmes de finale

Après le passage aux vestiaires, les artilleurs baissaient en impact au contraire des défenses plus présentes, ce qui ne faisait pas disparaître l’avance comblinoise: 65-70 (30e). La pression montait car tout restait possible à trois minutes de la fin: 82-85. Mais les mains ne tremblaient pas et les Rouges créaient l’exploit pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale (85-92).