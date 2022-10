43 ans et un derby de plus pour Belme

La rencontre aurait pu se terminer autrement. À 0-0, un événement aurait changé la physionomie du match. "En seconde période, on fait le bon boulot et ils auraient pu nous mettre un coup de couteau. Encore une chance que Mathias (NDLR: Grandgagnage) rate son face-à-face. C’est le tournant du match car on savait qu’ils allaient jouer beaucoup plus défensivement à la suite du but. Plus de peur que de mal pour nous que ce soit loupé et qu’on ait eu la réaction nécessaire."

L’ancien professionnel, vient également de souffler sa 43e bougie, mais jusqu’à quand continuera-t-il ? "Avec Karim (NDLR: Ghafghaf), on s’était dit vouloir terminer sur une bonne note. Nous en reparlerons fin de saison. "