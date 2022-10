Vyle assure l’essentiel

Dans le match des extrêmes, Vyle-Tharoul ne s’est pas fait prier et a infligé à Villers un score de tennis. Pierre Genard a vu une rencontre coupée en deux. "Notre première période est appliquée. La seconde, nous allons dire que c’était le service minimum. Cela m’énerve un peu car j’ai vu des joueurs peu concernés et individualistes même si ça arrive souvent dans ce genre de rencontre. Nous avons eu une semaine particulière et je félicite quand même les gars pour avoir fait le taff en première mi-temps."