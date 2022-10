Vincent Perin: « L’ADN de Waremme, ce sont les jeunes »

Alors que la soirée battait son plein, l’homme fort du cercle hesbignon s’est tout de même arrêté quelques instants pour répondre à quelques questions, et notamment celle de la formation des jeunes, le véritable cheval de bataille de son club. "Depuis plusieurs années, l’ADN de Waremme, ce sont les jeunes et leur formation. En visant d’abord le développement individuel de chacun et enfin le développement collectif."

Et cela se ressent même pour la Liga, qui comptera huit éléments nés dans les années 2000 dans son noyau. "On se sent bien dans ce schéma-là. On a des résultats et une école de jeunes performante. On la pousse jusqu’au bout, martèle Vincent Perin. Accueillir des jeunes joueurs flamands ou étrangers, les développer et les laisser partir ailleurs, c’est notre job. "

Et c’est notamment pour cela que l’équipe a été confiée à Fred Servotte, qui va vivre sa première vraie saison dans le costume de coach en Liga. "Il est là depuis des années. Il est très motivé et bardé de diplômes. le but était de le faire aboutir à ce poste. On a eu beaucoup de réflexion car il n’était pas question de lui donner le poste si cela le mettait en danger. On est dans une situation où son travail paye, il est reconnu il fait du super job, nous sommes très contents de lui. "

Reste maintenant que les résultats de Waremme sont loin de répondre aux attentes depuis deux ans. Et, cette année, la dernière place offrira un barrage face au deuxième de Ligue B. Un affrontement qui verra le perdant rester ou être envoyé au deuxième échelon. "Ce serait dommage de descendre, mais on ne peut pas tout changer car la politique est ce qu’elle est. On y va à fond et je ne me sens pas insécurité avec le noyau qui est là. Les jeunes sont motivés et je suis convaincu que ça va bien se passer. Oui, on gagnera plus de deux matchs cette année, c’est sûr. Waremme est plus fort que l’année passée." Parole de président !