Il n’en sera finalement rien puisque les Valborsetins ont maîtrisé leur sujet du début à la fin. Dès le début du match, on sent les Verts bien en jambes. Il ne faut d’ailleurs que dix minutes à Hart pour ouvrir le score. Un but qui aura le donc de réveiller, quelques instants, les ardeurs stratoises. Huskin sera mis à contribution à deux reprises. Peu après la demi-heure, Théo Fallais doublera la mise via une belle combinaison (2-0). Le plus dur est déjà fait à la pause.

D’autant que le même Fallais alourdit la marque aux retours des vestiaires (3-0). Les locaux gèrent et se créent une dizaine d’occasions. Mais les avants valborsetins manquent de jugeote devant le goal adverse.

Côté stratois, on tente de limiter la casse en jouant des longs ballons. En vain…

Vaux-Borset scelle le score sur penalty des pieds de Jordan Heer (4-0). Les Verts se relancent sans vraiment briller face à une formation de Strée courageuse. Un succès logique pour les ouailles de Frédéric Bellucci qui devront cependant élever leur niveau de jeu la semaine prochaine face à Jehay B. Pour Strée, la deuxième victoire de la saison pourrait bien tomber contre Amay B dimanche prochain.

Arbitre: Andre Graindorge.

Cartes jaunes: Brunet, Mahiels.

Buts: Hart (1-0, 10e), T. Fallais (2-0, 36e et 3-0, 58e), Heer (4-0, 90e).

VAUX-BORSET: Huskin, Mahiels (52e D. Dautreloux), M. Dautreloux (70e Lampe), Heer, Morales, Sluse (65e Leroy), T. Fallais, L. Fallais, Robaux, Gustin (52e Buchin), Hart.

STRÉE B: Ekwalla (46e Raick), Dubois, Hendrickx, Huet, D’Andrea, Feyenklahsen (72e Soree), Gaspard (58e Bangels), Planchon, Sondron, Brunet, Marlaire.