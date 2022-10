Réduit à 10, Faimes prend une gifle

Sur un terrain très glissant, les contacts sont physiques mais aucune équipe ne parvient à réellement se montrer dangereuse face aux cages. Il faut attendre la 30e minute pour voir le premier goal de la rencontre. Ordonez, sur une passe à l’entrée du grand rectangle, enroule son ballon, qui finit dans le fond des filets de Houart. Les minutes s’enchaînent et le rythme n’est pas très présent dans les deux camps.

À la sortie des vestiaires, Eupen va vite inscrire le but pour se mettre à l’abri, par Cédric Laschet. À 10 contre 11, la fatigue se fait rapidement ressentir dans le camp de Faimes, les joueurs sont deuxièmes au ballon et ne parviennent pas à construire, le ballon collant aux pieds d’Eupen, qui est physiquement et tactiquement plus fort ce dimanche.

En quelques minutes, l’équipe visiteuse va d’ailleurs enfoncer le clou, au niveau du score, en inscrivant un troisième et quatrième but, par Benlahbib et, à nouveau, Cédric Laschet. Faimes va tout de même se créer quelques occasions face au but, par Hauteclair et Venner, qui voient à chaque fois leurs tentatives repoussées par un bon gardien adverse.

À la 85e, Cédric Laschet vient inscrire le cinquième but de la rencontre, réalisant un triplé. Un match à oublier pour Faimes, qui aura subi, à la fois son infériorité numérique et la prestation eupenoise.

Arbitre : M. Vitiello.

Cartes jaunes: Colle, Simon, Mennicken, Benlahbib, B. Laschet, Marino.

Carte rouge: Romain Genette (2e).

Buts: Ordonez (0-1, 29e), C. Laschet (0-2, 49e), Benlahbib (0-3, 62e), C. Laschet (0-4, 66e ; 0-5, 85e).

FAIMES : Houart, Renson, Genette, Mailleux (67e Grommen), Mostade (69e Arcadipane), Simon, Venner, Renson (67e R.Vinchent), Tamoh, Hauteclair, Marino.

EUPEN : Pelzer, Vanaschen, Colle (46e Tonkovic), Schins, B. Laschet, Mennicken (71e Nsumbu), C. Laschet, Benlahbib (65e Pohlen), Fumagalli, D’argent (46e Dreessen), Ordonez.