Raphaël Miceli: « Le résultat est forcé »

Le coach de Hamoir n’était pas entièrement satisfait. « Je suis content car on a gagné mais le contenu de la première période était affreux. L’exclusion et surtout le but derrière nous ont facilité les choses mais cela a été bien plus compliqué que le score ne le laisse croire. En matière d’occasions en première période, c’était équilibré mais pas en matière de maîtrise et de dangerosité. On s’est donc bien repris et on reste sur deux matchs sans prendre de buts. Mais le score est forcé sur l’ensemble du match. »