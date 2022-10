D’ailleurs, d’entrée de jeu, les locaux débutent très bien la partie. "J’ai senti mes gars plus détendus que d’habitude", commente l’entraîneur hutois. Mené d’un point à la fin du premier quart (13-14), Huy se rebiffe complètement avant la pause et va même regagner les vestiaires avec un viatique de plus huit. Chose exceptionnelle puisque les Hutois n’étaient encore jamais parvenus à prendre une telle avance avant la seconde période. "Mes joueurs ont mis beaucoup d’intensité et d’application dans les vingt premières minutes. On a presque livré une mi-temps parfaite", analysait Steve Joveneau.

Malheureusement pour les locaux, Beez, sans doute piqué au vif, augmente l’intensité et domine Huy physiquement. Rapidement revenus à égalité, les Namurois jouent mieux et juste. Les paniers rentrent bien plus facilement qu’en première mi-temps. "Dans le dernier quart, on a été dominé physiquement, reconnaît le coach local. On a manqué d’adresse aux shoots, c’est dommage…"

Huy doit baisser pavillon et s’incline lourdement de vingt et un points. "On a réellement tenu le choc vingt minutes. Je veux retenir le positif car l’équipe a pris conscience que l’on pouvait embêter n’importe quelle équipe. Il y avait vraiment la place pour faire mieux…", glisse Steve Joneveau.

Huy est, certes, retombé dans ses travers en fin de rencontre mais la mentalité affichée promet pour les prochaines semaines.