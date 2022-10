Momalle s’impose en mode patron à Flémalle

Et de huit pour Momalle ! Alors que les mauvaises langues leur prédisaient un brutal retour sur terre après, disaient-elles, qu’ils aient bénéficié d’un calendrier favorable, les hommes de Christophe Desmedt ont brillamment réussi leur premier sommet face à une formation de Flémalle qui vise le titre et qui comptait rester intraitable dans ses superbes installations. Ce huitième succès en autant de sorties, le plus significatif jusqu’ici, permet aux Hesbignons de consolider leur première place et d’ambitionner remporter la première tranche qui sera acquise en cas de succès face à Amay dimanche prochain.