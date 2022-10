Martin Aharrh, costaud dans les airs et sur terre

Dimanche dernier, Martin Aharrh fêtait ses vingt printemps. Et pour cette occasion, son équipe, Warnant, lui a offert une nouvelle victoire auquel il a grandement participé. En effet, ce jeune élément arrivé depuis deux ans de Elsaute ne cesse de progresser et s’affirme de plus en plus comme un pion important sur l’échiquier de Stéphane Jaspart. "C’est vrai que l’année passée, je n’ai pas beaucoup joué jusqu’à la trêve. Par la suite, je me suis retrouvé plusieurs fois sur le terrain suite aux blessures et suspensions. Et je ne pouvais rien revendiquer de plus vu que les éléments en place donnaient entière satisfaction. Je respectais évidemment les choix du coach."