Malgré un doublé de Baucamp, Crisnée l’emporte

Suite aux nombreuses absences pour blessures et vacances, l’entraîneur de Fraiture Sports, Sébastien Baucamp, est sorti de sa retraite pour démarrer dans le onze de base et cela aurait pu payer puisque durant l’heure de jeu disputée, le T1 et milieu de terrain aura eu le loisir d’inscrire un doublé… qui n’aura servi à rien. "Mais je pense qu’un nul aurait été mérité, soupire l’entraîneur. Nous devons nous réveiller et récupérer des joueurs absents sous peine de se faire peur. Il est important de retrouver la dynamique en début de saison même si je ne trouve pas ça normal que le coach adverse vienne me trouver pour me dire que l’un des tournants est ma sortie. Il manque de la concurrence."