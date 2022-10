Lorenzo Messina, ce marathonien geerois

Pour le marathonien de Geer, la victoire face à l’UCE Liège est logique. "Elle fait énormément de bien, tant on dépense beaucoup d’énergie. Cela se passe de mieux en mieux, dans une très bonne ambiance. Jamais un mot plus haut que l’autre. Et j’apprécie vraiment le triangle que nous formons avec Cokgezen et Vigil Bajo. Si ce dernier court moins que nous, nous sommes là pour compenser. Le coach compte vraiment sur tout le monde."

Nicolas Henkinet surenchérissait. "C’est le plus beau début de saison de Geer. Je pense que c’est notamment dû à notre préparation. Nous avons réalisé un gros travail, le suivi des joueurs n’a jamais été aussi important, tandis que nous avons énormément travaillé la conscience collective sur le terrain. Chacun est responsabilisé. L’autre raison, ce sont les transferts réalisés qui apportent une plus-value. Ils ont apporté de la fraicheur dans le groupe, notamment le gardien et le numéro 9. D’ailleurs Messina est partout. Il couvre une surface de terrain impressionnante et aide beaucoup les autres."

Au classement, Geer est toujours deuxième. "Qui est réellement à sa place dans cette série ? Tous les matchs sont difficiles. Chaque victoire est importante. Les autres équipes ont très peu de points faibles."