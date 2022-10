La remontada à la ouffetoise

Les Orange peuvent souffler. Ils tiennent leur seconde victoire de la saison. Un succès engrangé face à une équipe qui était à égalité avec eux avant le match. "Nous étions au pied du mur et ce dimanche j’ai vu un groupe qui jouait ensemble" déclarait, non sans fierté, Manu Wilmet. De quoi être optimiste pour la suite. "Si on continue ainsi, on va prendre les points qu’il nous faut. " Avec cinq équipes derrière eux, c’est en tout cas, pour l’instant, chose faite pour les Ouffetois.