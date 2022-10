Pour gagner une rencontre, il est nécessaire de l’entamer. Et ça, les Clavinois l’ont peut-être oublié à Seraing. "Cela devient une habitude de commencer trop tard notre rencontre. Dommage parce que plus tard dans la rencontre, nous mettons deux buts en cinq minutes" pointait Gilbert Rentmeister. Deux réalisations qui ont donné des sueurs froides à leur hôte du jour. "On s’est fait peur" commentait Adolph Tohoua.