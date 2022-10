Hervé Houlmont, le nouveau coach de Flémalle : « Je reviens à la maison »

On attendait Alain Bettagno. Et c’est finalement l’autre option que Flémalle a choisie. C’est Hervé Houlmont, l’Oupeyen de 47 ans, qui succédera à Bernard Wegria à la tête des Liégeois. Ex-joueur du Standard, entre autres, et coach de Chênée, Seraing, Bomal, Durbuy (pendant 6 saisons) et dernièrement Sprimont, il revient en quelque sorte à ses premières amours. "J’ai commencé le foot à Flémalle en préminimes et en minimes, se souvient-il. On avait alors une terrible équipe avec les Rappa et autres frères Mantanus. On avait atteint les demi-finales de la Coupe de Belgique contre Ostende. Le président Loforte m’a d’ailleurs un jour: ‘Je suis sûr que tu reviendras ici’. Voilà, c’est fait. "