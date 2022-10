Guillaume Goosse a dû ronger son frein sur le banc

Et, forcément, retrouver une place de titulaire fait du bien moralement au joueur de 27 ans. "Bien sûr, c’est chouette même si le match a été compliqué. Le terrain et l’adversaire ne nous ont pas rendu la tâche simple, reconnaît Guillaume Goosse, qui avouait avoir encore les jambes lourdes ce lundi. On savait que ce serait compliqué, mais pas autant. On a tout de même réussi à faire la différence grâce à notre technique et notre vitesse. "

Un succès qui permet aux Mosans de conforter leur place de leader. "Si on nous avait dit cela en début de saison, on aurait signé à deux mains, opine le numéro 11. Faire 21 sur 24, ce n’est tout de même pas commun. Certes, on s’attendait à faire un bon début de saison, mais pas autant. On n’est plus très loin de la tranche, ce serait déjà une belle récompense. " Il est vrai qu’une victoire dimanche face à Ster offrirait déjà pratiquement un sésame pour le tour final aux hommes de Jean-Yves Mercenier !