Grégory Wathelet envoie la Belgique aux JO: « Grisant »

Reste à voir, évidemment, si Wathelet en sera à titre individuel. Mais, de cela, il n’en a cure pour l’heure et savoure. "Évidemment que j’ai envie de prendre part à mes troisièmes olympiades, sourit-il. C’est grisant. Mais, là, je prends juste du plaisir en repensant à ce succès, rien de plus. On a disputé une superbe compétition face à un adversaire très solide. Mais je suis vraiment content."

Notre cavalier régional a plus d’une raison de l’être. "Oui parce que déjà, au départ, je n’étais que remplaçant dans l’équipe, rappelle-t-il fort justement. Et suite à un souci lié au cheval d’un coéquipier qui ne donnait pas satisfaction, on m’a demandé de le remplacer au pied levé, narre Wathelet. Rentrer dans une finale à froid, ça n’est jamais facile. Mais avec mon expérience, désormais, ça va. Je m’en suis tiré sans souci (rires)."

Autre raison de se réjouir: c’est que ce n’est pas avec son cheval titulaire si l’on peut dire que Grégory Wathelet a brillé, à savoir Nevados, mais avec sa seconde mouture, le plus jeune Iron Main. "Je voulais laisser un peu souffler Nevados qui a beaucoup donné depuis le début de la saison, explique-t-il. J’avais pleine confiance en mon second cheval de toute façon. Et j’ai bien fait puisqu’il a vraiment été à la hauteur. Cette victoire est évidemment aussi la sienne…"

Un programme chargé

La suite de la saison de Wathelet s’annonce coriace avec, ce week-end, un cinq étoiles à St-Tropez, puis la première manche de la Coupe du Monde à Oslo, le Global Tour à Ryiad et une autre manche de Coupe du monde à Lyon. "Oui, mais cette qualification pour les J.O., avec cette victoire qui est la troisième pour la Belgique en dix ans, va me booster pour la suite, je vous le garantis " ponctue le cavalier, plus motivé et brillant que jamais…