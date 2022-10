Gauthier Simon se tourne déjà vers dimanche prochain

Un coup au moral pour l’équipe de Bertrand Marler qui doit tout de même rester concentrée avant de recevoir Hannut ce dimanche. "Nous étions dans une bonne dynamique, malgré la défaite à Aubel, continue le capitaine. Donc, pour aller à Hannut, nous devrons nous rappeler cela et répéter ce qui a marché les semaines précédentes. Je ne doute pas que l’on va trouver ensemble les solutions pour aller faire une belle prestation à Hannut. Oui, le score fait mal mais dès dimanche à Hannut, face à un bel adversaire, on a l’occasion de montrer qu’on est bel et bien là. On doit continuer de former un groupe comme on le fait et surtout soigner nos entames de match. À nous de faire le nécessaire afin d’obtenir des résultats dans les semaines qui viennent et ça commence dès ce dimanche. "