Football - D3 ACFF B : Fabrice Papalino a bien compris le message de... Manu Papalino

C’est d’ailleurs celle-ci qui faisait l’objet de franches rigolades dans le vestiaire hutois samedi soir parce que Fabrice était passé à un fifrelin d’inscrire un but de la tête et ses coéquipiers le chambraient joyeusement. "Je suis petit, admettait-il. C’est donc rare quand on me tient dans le rectangle adverse sur les phases arrêtées. C’est dommage que le ballon soit passé peu à côté de la cage mais c’est sûr, je vais mettre un but de la tête un de ces jours !"

Mais là n’était pas le principal sujet à aborder avec le médian hutois. "L’essentiel, c’est le point qu’on a arraché et il me semble qu’il est tout à fait mérité. Les deux équipes ont eu leur mi-temps. Eux, la première, nous, la seconde. Mon frère a poussé une belle gueulante durant le repos et elle a fait du bien à tout le monde. Attention hein, ce n’est que la première de la saison donc c’est que ça ne va pas trop mal ! Sa colère était justifiée. On n’était vraiment pas bon jusque-là. On était dominé, malmené même. Après, même à dix, on est allé les chercher plus haut. On les a bien pressés."

Nantis actuellement de 9 points sur les 18 qui étaient en jeu, les Hutois naviguent en milieu de classement. "On vise cette position donc, actuellement, on est dans le bon, insistait le frère du coach. On est mieux que la saison écoulée et les objectifs, pour le moment, sont atteints. Je ne sais pas si l’équipe est meilleure que par le passé mais il y a plus d’expérience. Cependant, on commet encore des erreurs de jeunesse comme sur le but aqualien où on n’était pas concentré. On papotait au lieu de se placer devant le ballon ou encore avec l’exclusion du jeune Charef qui, sachant qu’il a déjà une carte jaune ne doit pas commettre une faute à cet endroit-là du terrain mais il va apprendre."