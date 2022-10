Fize compte ses blessés et prie

Mayanga, Denruyter, Gillard… Au total, ils étaient sept à manquer à l’appel lors du match contre Melen (victoire 3-1), dimanche dernier. Et il faudra attendre encore un peu avant de voir le noyau retrouver de sa superbe. En effet, les premiers retours de blessure ne devraient avoir lieu que dans 15 jours. "Fissette et Mayanga reprennent l’entraînement mardi, détaille le coach Olivier Parmentier. Ils joueront en P4 ce week-end et réintégreront la P1 dans deux semaines."