Pour la première fois de la saison, Faimes B l’a emporté sur le plus petit des écarts. Et, pour la première fois, les Étoilés n’auraient pas dû engranger les trois points. "Le partage aurait été plus logique, reconnaît André Brugmans. La saison passée, on perdait ce genre de rencontre. Ici, mes gars ont, une fois de plus, fait preuve de maturité. Ils ont parfaitement géré la rencontre." Les Faimois relèguent donc Haneffe a plus de dix points. "C’est frustrant, explique Alain Jeanfils. On mérite de prendre un point. Mes joueurs ont livré une toute grosse prestation. Malheureusement, la pièce n’est pas tombée du bon côté…"

Buts: Halleux (1-0, 14e), Debens (1-1, 55e), Lombaerts (2-1, 75e).

Couthuin B 3 – Wasseiges B 3

Rencontre spectaculaire entre deux équipes qui ont sorti une belle prestation. "Ce fut un beau match pour le spectateur neutre, confie Geoffrey Verlaine. On a commis des erreurs en donnant des goals à Wasseiges mais ce n’est pas grave car mes gars se sont bien battus du début à la fin. Avec du recul, on peut dire qu’on peut être satisfait avec un point." Dans le camp d’en face, Jonathan Huens pouvait avoir le sourire. "Le partage nul est logique, explique l’intéressé. Couthuin ouvre le score rapidement mais on parvient à recoller directement. Mon équipe a montré beaucoup de caractère. Je suis déçu du résultat car on mène encore à 15 minutes de la fin."

Buts: Loly (1-0, 28e), Marquet (1-1, 39e), Ienco (2-1, 54e), Heysecom (2-2, 59e et 2-3, 73e), Chodé (3-3, 85e).

Limont 5 – Marchin 0 (ff)

Les Marchinois ne se sont jamais déplacés à Limont. "On a été prévenu samedi soir. Cela me dérange car c’est un petit coup d’arrêt pour nous", explique David Jeunehomme.

Hannut B 1 – Lensois B 0

Hannut B s’offre le derby sur une courte tête. "C’est une grosse victoire, se réjouit Sébastien Wauthier. On a dominé tout le match et on aurait pu l’emporter sur un score plus sévère mais je ne vais pas faire la fine bouche." En face, Michaël Tombal se montrait bon joueur. "On joue très bien la première période et puis on encaisse rapidement après la pause, glisse le coach. Je suis néanmoins content de la prestation de mes gars, on aurait dû prendre au moins un point."

But: Corthouts (1-0, 47e).

Engis 1 – Fize B 2

Une semaine après son revers face à Faimes B, Fize B a renoué avec la victoire. Et de bien belle manière ! "Oui, ça fait vraiment plaisir, commente Raphaël Mathieu. Ce match pouvait être un tournant dans le championnat. On savait que ce serait compliqué de l’emporter et on l’a fait sur un terrain vraiment pas évidemment du tout."

Buts: Liebens (0-1, 61e), Wlodarczyk (1-1, 81e), Liebens (1-2, 90e).

Amay B 2 – Geer B 4

Nouvelle défaite pour Amay B qui s’est pourtant battu avec les honneurs. "Oui, là, je n’ai rien à reprocher à mes gars, confie Claude Bolly. On n’a vraiment pas démérité du tout face à une très belle équipe de Geer B."

La formation drivée par Arnaud Danon enchaîne et se relance. "Je ne suis pourtant pas satisfait, commente le coach. Je ne retiendrai que les trois points car on n’a pas livré un grand match. Il faut parfois savoir l’accepter et changer notre façon de jouer."

Buts: Rihon (0-1, 31e et 0-2, 48e), Trillet (1-2, 53e), Rihon (1-3, 67e), Felten (2-3, 69e), El Halfaoui (2-4, 86e).