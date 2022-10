Encore une fois, Waremme perd des plumes en fin de match

Yohan Prévot retrouve une place entre les perches, Jordan Tonnet souffrant d’une gêne au pied. Pas de quoi déstabiliser en principe les "Merles". Pourtant, la défense namuroise se trouve bien hors position quand Merchie sert idéalement Boseko, pour l’ouverture du score. Pris à froid, les Namurois vont rapidement réagir et être récompensés par un but de Bakija, bien servi par Baudot à l’entrée du rectangle. Fort remuant, le même Bakija tente encore une belle reprise à la 31e. Le jeu namurois ne trouve pas encore un vrai liant, mais la volonté de se porter vers l’avant se matérialise de plus en plus, jusqu’à la pause.