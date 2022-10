En D2, Dylan Biersard (Hamoir) et Maxime Crahay (Solières) n'ont pas arrêté de se charrier

Tout d’abord Dylan et Maxime, que pensez-vous de la prestation de votre copain?

M.C.: A sa ressemblance, une grande prestation. On connaît ses qualités et défauts. On sait qu’il y a la vitesse. Il a fait un gros match. Il a fait ce qu’il avait à faire. Même avec son gros ventre, il a réussi.

D.B.: Il a fait un bon match mais il s’est retourné trois fois donc on peut résumer ainsi: bon match mais torticolis à force de se retourner.

Votre analyse du match?

M.C.: Nous n’avons pas eu de la réussite en début de rencontre et avant que Mattéo Vancoppenolle se blesse et parte en ambulance, on était largement au-dessus et puis, on rate deux belles occasions et en plus il y a eu un penalty non sifflé mais cela fait partie du foot. En deuxième période, on n’est pas dedans. On prend une carte rouge par manque d’expérience certainement. C’est le tournant du match. Je prends deux buts sur des coups francs déviés et le deuxième but parce qu’on ne sait pas où mettre la balle.

D.B: Les trente premières minutes ont été pour Solières et le dernier quart d’heure pour nous et ensuite, il n’y a plus eu match. L’exclusion nous fait du bien mais personne ne peut la contester. Ensuite, c’est devenu un peu trop facile mais on n’a rien laissé aller en restant concentré jusqu’à la dernière minute.

Et votre prestation personnelle, comment la voyez-vous?

M.C: Je suis un gardien et je prends trois buts. C’est compliqué! J’ai quand même fait quelques petits arrêts et j’essaye de sauver le match. Je sauve une belle balle en fin de première période mais Thibaut Rausin a aussi effectué quelques beaux arrêts. J’espère en prendre moins la semaine prochaine. Mais la prestation de l’équipe est plus importante que la mienne et là, ce n’était pas bon!

D.B: Quand on garde le zéro derrière, c’est le principal et c’était déjà le cas la semaine dernière avec la même composition d’équipe. Je pense aussi qu’on a un grand gardien cette année et qui n’avait pas fait spécialement une bonne saison l’année dernière. Là, il explose. On sent qu’il peut racheter nos erreurs et qu’il est là derrière nous. Pour ma part, je suis encore loin de mon meilleur niveau. Je suis seulement à 1% avec 19 kilos en plus (rires). Vous me dites que j’ai failli marquer un but mais c’est une illusion d’optique. Je suis content que mon coéquipier se trouve sur la trajectoire car le ballon filait loin à côté.

Maxime, est-ce le début de crise à Solières?

Non, pas du tout. On peut parler plus de malchance que de crise. Vancoppenole se blesse aujourd’hui (NDLR : dimanche), quelquefois ce sont les cartes d’identité, d’autres fois des blessés à l’échauffement. On ne peut évoquer que la malchance et pas d’autres choses car on a tout pour être bien. Le staff met bien les choses en place et on a chaque fois une c… qui arrive et cela se paye souvent cash

Dylan, Hamoir est définitivement lancé?

Cela fait plaisir de voir les deux succès d’affilée mais je ne peux pas dire qu’on est définitivement lancé. Un troisième bon match devrait nous mettre plus haut dans le classement et plus encore en confiance.