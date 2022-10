David Pirnay (Ferrières): «Nous montons en puissance au niveau collectif»

Fort de sa longue expérience, le récent quadragénaire insistait. "Il ne faut surtout pas s’emballer après ce succès mais il ne faut pas mentir non plus. Le président a bâti une équipe pour viser la montée. Seulement, avec 18 nouveaux joueurs, il faut un peu de temps pour constituer un groupe. Or, du temps, nous n’en avons pas beaucoup. Cependant, je sens que nous montons en puissance au niveau collectif, ce qui est essentiel aux yeux de notre entraîneur. Notre style de jeu ne correspond pas vraiment à la P2. J’ai moi-même été surpris quand je suis arrivé de Nationale il y a trois ans. Nos nouveaux joueurs n’ont pas encore tous eu ce déclic, admet l’ancien Hutois. Et puis, il faudra aller rechercher ceux qui sont devant, dont Momalle qui a cinq points d’avance et qui n’est pas le genre d’équipe qui va s’écrouler. Le challenge est beau. Je me sens très heureux dans ce groupe qui vit bien et qui est constitué de belles personnes sinon vous comprenez bien qu’à quarante ans, j’arrêterais !"