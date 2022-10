Cyrille Banneux (Xhoris): « On n’est pas assez concret »

Revenant sur les circonstances de cet échec, le capitaine constatait. "Comme à chaque match, on a les occasions pour gagner mais on n’est pas assez concret. Au lieu de faire 2-0, on concède un but sur corner alors qu’on était prévenu que les phases arrêtées, c’était leur domaine. Et, pourtant, on laisse un homme seul au second poteau. Donc, défensivement, il y a des choses à améliorer et, offensivement, on doit être plus tueur pourtant nos attaquants ne sont pas mauvais, loin de là. On sait qu’ils ont du talent mais ceux de Ferrières ont été bien plus réalistes… "

Ce revers ne change pourtant rien aux objectifs du club. "Comme chaque année, alors qu’on ne parle quasiment jamais de nous, on espère jouer le tour final", affirmait l’expérimenté défenseur central. Et de conclure. "Beaucoup de joueurs de Ferrières ne connaissaient pas le derby. Ce n’était pas pareil pour eux que pour nous qui sommes très attachés à notre club."