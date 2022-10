Aurélie Honnay, une aide mentale pour les équipes

Et si elle accompagne actuellement uniquement les équipes féminines du club, cela ne veut pas dire que son travail ne pourrait pas s’élargir à d’autres formations durant la saison. "J’ai d’ailleurs déjà accompagné mon frère quand il entraînait la Liga et je l’ai fait en fin de saison dernière également, précise Aurélie Honnay. Ici, c’est plutôt un concours de circonstances, mais il est possible que les coachs des équipes masculines fassent appel à moi durant la saison."

Dans les faits, la coach mental peut intervenir aussi bien collectivement qu’individuellement. "Il existe des plages horaires avant l’entraînement. Soit je fais un débriefing du match ou, comme c’est le cas en ce début de saison, le but est de créer une base commune pour aller vers l’objectif de classement. Et puis, il y a aussi une possibilité d’avoir une séance individuelle. Par exemple, pendant l’entraînement où je prends une joueuse dans le vestiaire. Et pour celles qui le veulent, j’ai un cabinet personnel, elles peuvent venir. "

Et le but est que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour pratiquer le volley. "Exactement: performer tout en étant bien dans sa peau. Ainsi qu’exploiter le plein potentiel de chaque joueuse, insiste Aurélie Honnay. Mon but est d’aider chacun à avoir confiance, à gérer son stress, ses émotions. "

Et les retours, qu’ils viennent des joueuses ou des coachs, semblent plutôt positifs. "Pour les plus sceptiques, plus on travaille ensemble et plus on voit des progrès au fil de la saison. Généralement, cela s’est toujours bien passé. Mais le but est également de leur donner des outils afin qu’elles soient autonomes afin de préparer les matchs de leur côté, précise Aurélie Honnay. Et on voit qu’il y a une progression. Quant aux coachs, ils m’ont gardée donc je suppose qu’ils sont contents (sourire)."

Avec ce nouvel outil, Waremme Volley tend, de plus en plus et pas uniquement pour la Liga, vers le professionnalisme !