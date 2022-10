N’ayant jamais évolué plus haut que la P2, le jeune défenseur a débarqué dans un noyau hyper concurrentiel. "Ce niveau, c’est tout nouveau pour moi, reconnaît le citoyen de Grâce-Berleur. Et le problème, c’est que je manque de confiance très rapidement. Il faut qu’on soit là pour moi sinon je sais que je vais être cuit. Je suis encore jeune et surtout moins expérimenté par rapport aux autres qui ont tous évolué plus haut. Je dois faire face à des défenseurs de la décennie, il y a énormément de concurrence. Ce n’est pas facile et il faut que je montre beaucoup plus. "

Ce dimanche, à Ster, il a reçu l’opportunité de se mettre en évidence. Mais pour sa deuxième titularisation en championnat, il a de nouveau été remplacé à la pause, comme cela avait été le cas à Elsaute. "Il n’y a pas vraiment d’explication si ce n’est que je traverse vraiment une mauvaise période. Ça se voit, on ne va pas se le cacher, reconnaît Alessio Barrafato. Heureusement que le staff et mes coéquipiers sont là pour moi, ils essayent de me valoriser. Mon père m’encourage énormément aussi. Le problème, c’est que je veux toujours faire le geste parfait et chercher les stars pour me faire bien voir. Ce n’est pas mon football et je suis capable de bien mieux que cela. En tout cas, on vient toujours m’encourager à chaque fois, je suis entouré de très bonnes personnes. "

Il ne manque dès lors qu’un petit déclic à Alessio Berrafato pour qu’il puisse s’exprimer pleinement. "Je suis capable de mieux. Je pense d’ailleurs que c’est pour ça que Manu Christiaens m’a fait venir. J’attends vraiment avec impatience que ce blocage s’en aille", conclut-il. Ce n’est sans doute qu’une question de semaines !