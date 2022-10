À 18 ans, Martin Sauvage est déjà un grand

L’excuse semble donc toute faite mais sera de toute façon bien vite inutile. Au gré des minutes, le numéro 8 trouve ses marques dans la rencontre. Il regarde d’abord son compère d’attaque Dhaeze mettre un doublé avant de finalement l’imiter. Si son premier but est plein de sang-froid en finissant sobrement sur une passe décisive de Dhaeze, le second est bien différent. Dans un style alliant audace et talent, le joueur parvient à armer une frappe au milieu de trois défenseurs jehaytois. "Ma première réalisation en équipe première m’avait vraiment donné la confiance nécessaire pour tenter ce tir" appuie le benjamin du groupe.

Celui qui retrouvait plusieurs têtes croisées du côté des Sucriers comme Leva, Bilali et Melin lançait donc pleinement une performance aboutie. " Je suis heureux d’avoir reçu ma chance mais surtout très content de la victoire de l’équipe. Cela fait plusieurs matchs qu’on joue mieux et ce dimanche ça tourne pour nous. J’espère maintenant que ça va continuer " se projetait Martin Sauvage. Talentueux, collectif et ambitieux, tant de qualités qui doivent permettre au joueur offensif de durer dans le football des adultes.