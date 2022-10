3 buts encaissés sur penalty dans les 10 dernières minutes : Waremme a déjà perdu 4 points

Waremme mange décidément son pain noir depuis le début de championnat. Sur les six rencontres déjà jouées, les Stadistes ont concédé trois penaltys dans les dix dernières minutes. Il eut d’abord l’égalisation du Sérésien Miceli, à la 83e. Une semaine plus tard, Kone offrait la victoire à Acren à la 93e et, ce dimanche, c’est Rosmolen qui est allé d’une panenka à la 91e pour donner les trois points à Namur. C’est bien simple: la bande à Steve Dessart a déjà perdu quatre points rien que dans le dernier quart heure. Interpellant quand on sait que le compteur des Hesbignons est toujours bloqué à trois petites unités.