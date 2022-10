Toujours plus jeune, Waremme Volley n’a cette fois pas le droit à l’erreur

Ce sont ainsi plus de vingt équipes qui sont montées sur la scène avec, en point d’orgue, celle de Liga coachée désormais par Fred Servotte. Laquelle avait déjà pris le relais de Sacha Koulberg pour la fin de saison dernière. Une équipe qui aura connu un petit lifting puisqu’un tiers du noyau a été renouvelé. "C’est un nouveau groupe, il faut créer une nouvelle histoire et se baser sur une philosophie qui va correspondre au groupe. "

Un groupe qui a connu une préparation compliquée puisque Perin et Abinet ont été blessés alors que les trois jeunes Belges (NDLR: Van Loveren, Schroeven et Van Loon) étaient en équipe nationale. "On en a profité pour travailler avec les jeunes de la deuxième équipe et leur donner du rythme. Il a fallu trouver des solutions, admet Fred Servotte. Pour la première fois, nous étions au complet ce vendredi. C’était chouette pour tout le monde car cela donne un boost moral. "

Il reste ainsi maintenant trois semaines aux Waremmiens pour se préparer à leur premier match de championnat qui les verra se déplacer à Gand le 22 octobre avant de recevoir Guibertin cinq jours après. "Si on fait la moyenne de tous mes joueurs, je dirais que nous sommes à 50 ou 60% de nos capacités. Ça augure tout de même de bonnes choses pour arriver à 100% lors du premier match de championnat, insiste le coach waremmien, qui s’est doté de deux adjoints pour mieux répartir le travail. C’était mon envie. Actuellement, on fait du travail de fond avec Karim Zerou et Luc Pourbaix. C’est un processus pour eux aussi car ils découvrent ce niveau. "

Si les départs ont, semble-t-il, été compensés, la formation waremmienne n’a pas enrôlé de pointure. De quoi faire craindre, une fois de plus, une saison compliquée car, cette fois-ci, la dernière place (NDLR: où Waremme a terminé les deux dernières saisons) pourrait être synonyme de descente. En effet, la lanterne rouge disputera un barrage face au deuxième de Ligue B. « Cette équipe n’est pas comparable aux précédentes. Mais, oui, avec le travail acharné de chacun, staff et joueurs, on peut devenir très fort car on a de bons jeunes avec une pointe d’expérience, analyse Fred Servotte. Et ce n’est pas mon style de regarder vers le bas. On en a discuté avec les joueurs et nous sommes tous dans la même envie. On veut gagner un maximum de matchs. Les joueurs s’arrachent pour ça à l’entraînement car la Liga est un combat permanent. On verra au décompte final. » Qu’on espère évidemment positif car il serait dommage que cette belle aventure longue de plus de dix ans prenne fin d’ici quelques mois…