Thisnes s’adjuge le duel hannutois

Et c’est Thisnes qui lance les échanges après seulement sept minutes de jeu, mais malheureusement pour Parthoens, son but se voit siffler hors-jeu par le corps arbitral, composé de juges de ligne. Ce n’est pas pourtant que cela refroidit les locaux qui n’hésitent pas à multiplier leurs offensives afin d’ouvrir le compteur but.

Du côté des visiteurs, on ne se laisse pas impressioner pour autant. La possession est, certes, à l’avantage des Thisnois, en pleine gestion, mais à Lensois, on attend le bon moment et on essaye de profiter des moindres failles pour mettre à mal la défense thisnoise. Que ce soit d’une tête peu puissante de Denayer survenue à la suite d’un effort personnel de Grandgagnage, ou bien d’une percée de Hougardy qui choisit de frapper au but plutôt que de la remettre au centre pour son attaquant, les Patronnés n’ont pas été ridicules, loin de là.

Le coup de massue est arrivé dans les dix dernières minutes. Ghafghaf, monté au jeu quelques instants plus tôt, profite d’une rentrée en touche somptueuse pour signer la délivrance. Esseulé au second poteau, il n’a plus qu’à placer le cuir dans les cages patronées. Benjamine Petit, nargué tout au long de la partie par les fidèles supporters rouges, double la mise et libère les siens d’un magnifique envoi clôturant l’affrontement hannutois.

Arbitres : Hicham Dridelli, assisté de Dominique Klemczak et Philippe Schmetz.

Cartes jaunes: De Vierman, De Voght, De Benedictis et Mazuy.

Buts : Ghafghaf (1-0, 82e) et Petit B. (2-0, 89e)

THISNES : Daniel, De Vierman, Belme, Guillen (56e Petit V.), Parthoens, Adam, Vanderveck (49e Landrain), Verlaine (53e Latour), Heptia B. (75e Ghafghaf), Petit B., Vandenberg.

LENSOIS : Jaumotte (37e Verlaine), De Benedictis, Godfroid, Ghzyel, Boxus, Canzian (84e Landrin), Denayer, Lourenço, Grandgagnage (64e Staelens), Hougardy, Mazuy (81e De Voght).