Solide, Verlaine poursuit sa marche en avant

Avec l’inversion de la rencontre, Verlaine recevait donc l’Union SG dans son antre. En effet, les Unionistes ne disposent pas pour l’instant d’un terrain aux normes de la D2 AFF pour évoluer à domicile. Cependant, un accord avec Rebecq vient de voir le jour. Donc, les Bruxellois devraient pouvoir évoluer sur le synthétique brabançon pour leurs matchs at home. Cela dit, l’occasion était belle pour les Hesbignons de garder leur invincibilité et de poursuivre leur chemin en enroulant un peu plus la spirale positive.