Match arrêté à Hamoir-Solières: Vancoppenolle sérieusement touché...

Grosse frayeur en marge du derby entre Hamoir et Solières.. Alors que la rencontre a commencé à 15h en D2 ACFF, l’arbitre a dû interrompre les débats après 8 minutes à peine après un coup entre un Hamoirien et Matéo Vancoppenolle. Un tête contre tête comme il en arrive souvent. Sauf que les cervicales du défenseur de Solières pourraient être touchées. Le SMUR s’est rendu sur place et a évacué le défenseur de Solières. Cela ne devrait être qu’une commotion. Interrompu 15 minutes, le match vient de reprendre.