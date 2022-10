Martin Perin après son accident cardiaque : «Oui, j’ai cru y rester »

Plus de douze heures après des faits qui auraient pu lui coûter la vie, le libero de Maaseik témoigne depuis les urgences de l’hôpital. Et il le sait : il a frôlé la mort. Interview qui donne froid dans le dos.

Martin Perin, tout d’abord, comment allez-vous ?

Ben, assez étonnament, ça va. Je suis un peu fatigué, mais je ne me sens pas plus mal que ça. Je peine même à croire que c’est arrivé. Mais, là, je suis entre de bonnes mains. Cet hôpital a très bonne réputation. C’est, par exemple, ici même que le Roi Philippe a été opéré.

Quid de la suite ?

Je ne sais pas trop. Je dois encore passer une batterie de tests. Et on y verra alors plus clair, je suppose. J’espère qu’après, je vais pouvoir rentrer dans un autre hôpital à Liège pour être plus près des miens. Cela fera du bien à tout le monde.

Vous souvenez-vous de quelque chose ?

Sincèrement, rien. Je me sentais bien avant le match, et même pendant. Puis, d’un coup, ma tête a tourné et je me suis effondré. Je me suis réveillé sur place mais je n’ai pas bien compris ce qui m’est arrivé.

Les médias flamands ont évoqué, en matinée, ce dimanche, une crise d’épilepsie. Quid finalement ?

Non, c’est bien une crise cardiaque. À mon âge, c’est étonnant. Surtout que je n’avais jamais eu de souci jusque-là. Mais on va devoir en trouver l’origine.

Êtes-vous conscient de la gravité de la chose ?

Oui et non. J’ai bien compris que j’ai failli y rester sans l’intervention rapide des secours. Mais, en même temps, je vais bien maintenant. Donc, je ne me rends pas totalement compte.

Quid de la suite de votre carrière sportive ? Est-elle en danger ?

(silence) Sincèrement, je n’en sais rien. Pour le moment, je ne veux pas penser à ça. Je vais d’abord attendre d’avoir les résultats. Puis, on verra ce qu’il y a lieu de faire.