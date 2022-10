Le hold-up de Bully avec Waremme en déplacement à Cointe

Samedi, on peut clairement parler de surprise au moment de clôturer la feuille de ce choc au sommet entre les deux dernières équipes invaincues de la division. En effet, en débarquant dans cette salle sans Gaudoux, Alban Angelucci et ses troupes n’étaient clairement pas favorite. Et cela se confirmait quand, dans le premier quart, les Wawas étaient muselés à 9 malheureux points par des locaux devant, eux-aussi, se passer de l’ancien Haneffois, Lesuisse. Dominés dans le jeu intérieur, Waremme allait donc limiter la casse en début de rencontre (16-9) évitant un tsunami que les coéquipiers de Dedave ont tendance à lancer dans le 2e quart.