Hamoir-Solières: 3-0

La carte rouge suite à une deuxième jaune de Monin en début de deuxième période aura sonné le glas des espoirs de Solières. Un Solières qui avait perdu Vancoppenolle, évacué sur civière suite à un contact tête contre tête. On notera les deux buts sur coup franc de Messaoudi.

Buts: Messaoudi (1-0 et 3-0, 48e et 85e), Yilmaz (2-0, 67e).

Warnant-Meux: 1-0

D’entrée de jeu, Meux met la pression. Dans son style de football très profond, il dérange considérablement Warnant. Cependant sur un centre de la gauche, Ganiji rencontre le gardien adverse qui relâche le cuir. Scevenels en renard des surfaces est à l’affût (1 0, 25e).

À la reprise, Meux se positionne très haut. Le match devient très houleux suite à l’agressivité des Namurois. Mais ceux-ci ne trouveront finalement pas l’ouverture. Victoire à l’arraché des Verts.

Buts: Scevenels (1-0, 25e)

Verlaine-Union: 1-0

D’entrée de jeu, l’Union mettait la pression. Mais sans trop de danger pour Verlaine qui était bien regroupé défensivement. Les Verts en contre ne parvenaient pas à se créer de véritables occasions de but. La mi-temps était sifflée sur un score nul.

À la reprise, les locaux mettaient rapidement le nez à la fenêtre et obtenaient un pénalty sur une faute de main involontaire de Lopez dans le rectangle. Jamar se chargeait de la sentence 1-0, 48e. Même si la fin de rencontre fut houleuse pour Verlaine. Il garde son invincibilité et est premier, jusqu’à dimanche 16h45.

But: Jamar 1-0 48e)

Union Namur-Waremme: 2-1

Nouveau revers pour Waremme qui avait pourtant ouvert la marque dès la 8e minute. Mais dans les arrêts de jeu, Rosomolen crucifiait le Stade.

Buts: Boseko (0-1, 8e), Bakija (1-1, 22e), Rosmolen (2-1 sur PEN, 90e )

Rebecq-Stockay: 1-2

Superbe succès de Stockay à Rebecq alors que c’était 1-0 dès la 3e minute. Mais les deux avants stockalis Gueye et Diallo inversaient le score en seconde armure.

Buts: Depotbecker (1-0, 3e), Diallo (1-1, 50e), Gueye (1-2, 62e)

D3 ACFF

Huy-Aywaille: 1-1

Dominé durant toute la première période, Huy s est retrouvé mené. En seconde période et bien que réduits rapidement à dix, les Hutois sont malgré tout parvenus à égaliser.

Buts: Alaimo (0-1 19e), Mibenge (1-1 66e).

Provinciale 1

Ster-Hannut: 1-0

Courte défaite de Hannut à Ster après un paquet d’actions manquées en première armure. En seconde période, c’est Ster qui s’est créé les meilleures possibilités.

But : Cristigiovanni sur pen. (1-0 15e).

Geer-UCE Liège: 1-0

Geer l’emporte grâce à un but de Cokgezen en première période. Liège a pourtant passé la seconde mi-temps dans le camp geerois. Sans toutefois trouver l’ouverture. La défense locale s’est montrée très solide sur un terrain compliqué. Un match nul n’aurait pas été immérité pour l’UCE.

Buts : Cokgezen (1-0, 24e)

Faimes-Eupen: 0-5

Dès la deuxième minute, la rencontre commence mal pour Faimes avec une carte rouge pour Genette. En première mi-temps, dans un match qui manque de rythme, Faimes encaisse. En 2e mi-temps, Eupen fait rapidement le 0-2. Faimes continue de s’écrouler et prend 3 autres buts. Un match à oublier pour Faimes qui sera passé à côté de sa rencontre où Eupen aura été meilleur.

Buts : Ruben Ordonez (30e, 0-1), Cédric Laschet (48e, 0-2), Zidane Benlahbib (58e, 0-3), Cédric Laschet (66e, 0-4 ; 85e, 0-5)

Fize-Melen: 3-1

Bien rentrés dans la rencontre, les Fizois marquent dès la 8e minute grâce à Tom Wagemans. Pas décontenancé, Melen égalise deux minutes plus tard par l’entremise de Mottoule. A la 37e, Licour convertit un penalty concédé par Memeti et permet à son équipe de reprendre l’avantage. A la 89e, Wagemans marque le troisième but des siens en concluant une belle contre-attaque.

Buts : Wagemans (1-0 8), Mottoule (1-1 11), Licour (2-1 38), Wagemans (3-1 88).

Sprimont B-Wanze/Bas-Oha: 2-3

Wanze/Bas-Oha a souffert en première période mais s’est relevé en seconde. Un succès digne d’un champion !

Buts : Modica (1-0 20e), Honnay (1-1 28e), Neerdael (1-2 68e), Bisconti (1-3 87), Muyange (2-3 93).

Provinciale 2A

Burdinne-RFC Huy B: 0-3

Huy B continue son petit bonhomme de chemin en P2A avec un net succès à Burdinne. Brems, Scezel et Dubus se sont partagés les buts, les deux derniers ont été inscrits dans le dernier quart d’heure.

Buts: Brems (0-1 29e), Scezel (0-2 78e), Dubus (0-3 90e).

Flémalle-Momalle: 0-1

Momalle s’impose à Flémalle 0-1 et signe un 24/24. Le leader s’est montré le plus entreprenant en première période, se créant quelques belles opportunités de but alors que Flémalle semblait paralysé par l’enjeu. En deuxième période, Flémalle se créé enfin deux belles opportunités par Scopel et Lambrecth mais c’est Momalle, à la 71e, qui ouvre le score via d’Agostino à la suite mêlée consécutive à un coup-franc lointain de Ribeaucourt. Un but qui suffit donc au bonheur des Momallois plus que jamais favori pour le gain de la première tranche.

But : Agostino (0-1 71).

Huccorgne-Jehay: 5-3

Dans un match pour le moins spectaculaire, les locaux ont pris le dessus sur des Jehaytois qui ont tardé à rentrer dans la rencontre. Après 30 minutes, Mazloum et consorts menaient 4-0. Au second acte, l’abnégation huccorgnoise aura eu raison des velléités visiteuses.

Buts : Dhaeze (1-0 et 2-0, 5e et 23e), Sauvage (3-0 et 4-0, 28e et 32e), M. Derenne (4-1 et 4-2, 34e et 45e), Mazloum (5-2, 50e), Pizzinato (5-3, 66e).

Xhoris-Ferrières: 1-2

On a assisté à un beau derby engagé. Ferrieres n a pas volé sa victoire mais Xhoris peut être légitimement déçu car un match nul aurait été logique.

Buts : Rixhon (1-0 3e), Sarr (1-1 26e), Ben Saida (1-2 54e).

Provinciale 3A

Thisnes-Lensois : 2-0

Dans un derby digne des plus grandes équipes, Thisnes s’impose sans réellement trembler. Les buts interviennent tardivement, mais auraient pu être mis bien plus tôt. À noter qu’à 0-0, Grandgagnage (Lensois) loupe le 0-1... Thisnes remporte le choc de troisième provinciale.

Buts : Ghafghaf (1-0, 82e), Petit B. (2-0, 89e).

Provinciale 4A

Vaux-Borset-Strée B: 4-0

A domicile, les Valbosertins ont renoué avec la victoire. Sans jamais être mis en difficulté, les gars de Fred Bellucci ont maîtrisé leur sujet du début à la fin.

Buts : Hart (1-0, 15’), Fallais (2-0, 38’ et 3-0, 66’), Heer (4-0, 88’)