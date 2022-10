Huy a montré deux visages bien différents face à Aywaille

Qui aurait osé miser un euro sur Huy durant la pause ? Personne sans doute à moins d’être un supporter acharné et résolument optimiste. Pourquoi ? Parce que jusque-là, la domination des Aqualiens avait été totale. Ils maîtrisaient la rencontre et faisaient parfaitement circuler le ballon alors qu’en face, les Hutois décevaient énormément. Le grand tort des hommes de Jean-Michel Ummels a sans doute été de se satisfaire d’un seul but. Un coup-franc rapidement donné par Fondaire surprenait l’arrière-garde hutoise qui devissait tout à son aise et Alima trompait aisément Marly (0-1). Repus bien trop tôt, les joueurs d’Aywaille se contentaient alors de gérer leur mince viatique au lieu d’essayer d’enfoncer le clou.