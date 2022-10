Tremblez en forme, Franquin sur le retour

Et l’ailière sait l’importance de cette saison où elle doit confirmer. "Je jouerai principalement en U19 et en D1. Au niveau de la R1, je ne dois normalement faire que la Coupe AWBB. Maintenant, j’ai clairement des objectifs collectifs et individuels. En U19, le but est de taper aussi fort que l’année passée. On a l’équipe pour reproduire notre saison dernière et nous sommes toutes motivées à l’idée d’encore aller chercher la Coupe AWBB et être championnes de Belgique. En ce qui concerne la D1, je suis encore là pour apprendre. C’est seulement ma deuxième saison. J’espère gagner encore un peu plus en temps de jeu par rapport à l’an dernier. J’ai la confiance des coachs, donc je leur fais aussi confiance à 100%. Pour l’équipe, j’espère qu’on arrivera à se démarquer cette saison malgré le fait qu’on soit encore plus jeunes. On va tout donner pour réussir une aussi belle saison que l’année passée. "

Évidemment, à son âge, on regarde aussi vers les sélections nationales espoirs. "J’espère bien évidemment être reprise pour les U20 l’été prochain. Je n’ai pas été reprise cet été et j’avoue avoir un petit goût amer en bouche. Je vais donc donner mon maximum pour montrer de quoi je suis capable."

Maintenant, tous les regards étaient aussi braqués sur Julia Franquin, qui a fait l’échauffement mais n’a pas été lancée au jeu. "Cela fait huit mois depuis mon opération du genou et tout s’est bien passé au niveau de la rééducation, nous confiait la Burdinnoise. En juillet, j’ai repris les entraînements individuels spécifiques basket sans contact. Depuis maintenant deux grosses semaines, je peux également aller au contact. Je suis évidemment contente et je me réjouis de rejouer dans les prochains jours."

Que des bonnes nouvelles de ce côté-là aussi !