Pas décisif sur le plan comptable, mais bien mentalement

Solières ne peut pas faire pire que face à Warnant. C’est, en gros, le résumé de la partie face à Warnant. "Par rapport à la semaine d’avant, c’est même le jour et la nuit, avoue Pascal Bairamjan, le coach de Solières. Il nous a manqué du plus élémentaire engagement physique dans les duels. Et sans ça, en D2 ACFF où c’est très serré, c’est peine perdue. On sait donc ce qu’on doit faire en priorité dans cette rencontre face à Hamoir. "

La saison passée, les Hutois l’avaient emporté 5-2 à domicile à l’occasion du match aller. Les Rats avaient gagné le retour 2-1 avec des buts de Lafalize et Yilmaz d’un côté et Verbist, blessé cette semaine, de l’autre côté. "On connaît Hamoir et on sait à quel point c’est solide, dit encore le T1 de Solières. C’est chaque saison une équipe du top. Et ce sera encore le cas cette saison, j’en suis certain. Hamoir est une référence et va le rester. Mais personne ne le pense maintenant car on est en début de saison. Comme nous, il faut que ça se mette en place. Mais je suis sûr que quand on aura récupéré tout le monde, ça ira nettement mieux…"

Le perdant de ce derby pourrait être déjà quelque peu à quai dans une série où, plus que jamais, chaque point comptera.

Arbitre:: Francesco Muratore.

HAMOIR: Tietcheu est suspendu. Le reste du noyau est au complet.

SOLIÈRES: Kabaya (orteil) est incertain. Lasfa et Verbist sont blessés. Monin devrait être de retour.