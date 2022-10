Les doutes se sont complètement envolés à Faimes

Et c’est justement Eupen, qui possède le même nombre de points, qui se présentera au Cortil Jonet ce dimanche. "Une formation avec un style particulier et une belle force offensive, analyse l’entraîneur des Verts. Nous, depuis quelques semaines, on se démarque par notre solidité défensive. Ce sera un peu la force de l’attaque contre celle de la défense. On verra qui va savoir passer au-dessus. Autant je pouvais avoir des doutes au départ de la saison, autant là, je n’en ai plus. Et je sais que si on ne prend pas ce dimanche, ce sera un autre. On est bien." Si le coach le dit…

Arbitre: Michaël Vitiello, assisté de Simon Corbay et Cosmin Ionut Negura.

FAIMES: Houart, Mostade, Genette, B.Renson, Marino, R.Vinchent, Venner, Hauteclair, Kosso, Arcadipane, Mailleux, Simon, Grommen, M.Renson, Tamoh.