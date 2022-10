Fize va-t-il relever la tête alors que Melen a changé de coach ?

La réaction du groupe a posé souci après le 1-0 la semaine passée. Il faudra régler ça absolument. "Oui, je veux absolument qu’on soit capable de réagir plus clairement quand on est mené, dit encore Olivier Parmentier. Mais il ne faut pas oublier qu’on a déjà joué 15 matchs depuis le début de la saison. Ce qui correspond d’habitude à ce qu’on fait pour la fin novembre. L’air de rien, les organismes sont peut-être un peu usés. Puis, on a aussi un paquet de blessés. Sur un noyau, cela joue aussi, mais on ne doit pas se chercher d’excuse. On doit gagner, point."

Arbitre: Thomas Herremans.

FIZE: Firquet, Nzembo, Massar, Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Licour, Sbaa, Erivelton, Mignon, Wynants, Zielonka. Matafadi (genou), Gillard (ischios) et Denruyter (entorse) sont blessés.