Dessart: « J’attends une réaction de groupe »

Des unités qui manquent clairement à des Wawas pour l’heure descendants. "Et c’est pour ça qu’on n’aura qu’un objectif à Namur: gagner car on n’avance pas avec des matchs nuls, poursuit Steve Dessart. Il est temps de forcer la chance. J’attends des gars une unité sans faille et une réaction de groupe. Il faut apprendre à prendre du plaisir ensemble." Et ce plaisir passe forcément par un premier succès.

Arbitre: Antoine Delaye, assisté de Franck Tanko et Hassan El Galai.

WAREMME: Lemire, Murcia, Angiulli, Dachelet, Dichiara, Merchie, Saint-Mard, Deflandre, Lannoy, Laruelle, Amou Djaba, Boseko, Charef, Gueye, Julin. Bourard, Lapierre et Cheriet vont avec la P2. Rihon est suspendu. Senakuku a repris la course, mais est encore trop court.