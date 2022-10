De Smedt: « Momalle est obligé de penser à la tranche »

Troisième volet de la série infernale de rencontres au sommet à laquelle Flémalle est soumis depuis quinze jours puisqu’après Ferrières et Braives, et avant Jehay, le troisième classé accueille le leader Momalle. Une rencontre que Bellafqih et ses coéquipiers abordent dans un contexte particulier vu le départ pour le moins inattendu de leur entraîneur Bernard Wégria mais aussi du T2 Benjamin Ziliani. Verra-t-on dès lors le nouveau coach flémallois sur le banc demain ? "Non, répond Raymond Atzeni. " Comme lors de l’entraînement de jeudi, c’est Fabrice Puccini, le coordinateur sportif, qui sera aux commandes de l’équipe. Et mardi, nous espérons présenter le nouvel entraîneur aux joueurs. "