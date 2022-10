Avec une défense de fer, Haneffe triomphe à Belleflamme

Dans leurs rotations, les Haneffois trouvaient d’abord plus d’impact offensif (26-18 à la 15e) avant de cumuler avec une défense de fer permettant de passer devant à 26-31 (19e). En même si les Liégeois terminaient forts, les Templiers viraient tête à 30-32. Et les Hesbignons recommençaient bien (30-38), continuant à être performants des deux côtés du terrain. 32-47 à la 27e, la rencontre virait à la démonstration, les Haneffois n’encaissant plus rien et prenant de plus en plus confiance.

Et si les locaux tentaient leur va-tout pour revenir avant le dernier quart à 41-53 et grapiller leur retard, Haneffe allait tenir le cap pour arracher cette 2e victoire si importante lui permettant de se positionner dans la première partie du classement et de déjà faire le break avec plusieurs équipes.