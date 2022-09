Thisnes-Lensois, le derby attendu

Désormais en troisième provinciale, les deux équipes ont conservé leur même épine dorsale. Néanmoins, les ambitions sont toujours aussi élevées d’un côté tandis que pour les visiteurs, une place au sein du Top 5 serait déjà vue comme un bel exploit. "Nous devons moins prendre ce match le couteau à la gorge que la saison passée, souligne Paul Bataille en l’absence de Patrick Bonomi, en revalidation. Après six années en P4, nous avons voulu monter d’un échelon et c’est désormais chose faite. Nous n’avons plus la pression de la montée alors que dans leur cas, si. Ils se sont renforcés mais je ne vais pas parler de déséquilibre car finalement, ce sont deux fois onze joueurs qui se rencontrent."

En face, la confiance règne à nouveau après la belle réaction face à Oreye. Après un partage surprenant face à Wanze/Bas-Oha, les Hannutois ont retrouvé de leur superbe pour faire parler leur force offensive combinée à une maîtrise physique défensivement face aux Sucriers. Et même si on s’attend à un duel corsé entre les deux voisins, les Thisnois démarreront la rencontre avec le statut de favori, comme pour tout le reste de la saison. Et puis bon, les deux victoires de l’année passée arrachée au bout du suspense prouvent que Pierre Longueville, désormais assisté de Jérôme Remacle, sait remédier en cours de partie aux problèmes les plus complexes. Thisnes-Lensois, c’est ce samedi et au vu de ce que l’on annonce, on risque de vivre la rencontre avec la plus grande affluence de la saison, toutes divisions confondues.

Arbitres : Hicham Dridelli, assisté de Dominique Klemczak et Philippe Schmetz.

THISNES : La sélection sera décidée samedi matin.

LENSOIS : Jaumotte, De Benedictis, Ghzyel, Boxus, Staelens, Canzian, Lourenço De Almeida, Grandgagnage, Hougardy, Mazuy, Verlaine, Gombert, Denayer, De Voght, Godfroid, Landrin. Bonomi est très incertain.