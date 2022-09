Princen avertit: « On n’a pas d’excuses »

Impressionnant lors du premier duel de la saison, l’homme demeure aussi insaisissable malgré le changement de philosophie du groupe. "J’avoue avoir eu un peu peur en voyant la richesse du noyau, me demandant si j’allais avoir autant de ballons et de crédit que par le passé. Mais toutes les personnes qui sont venues ont une intelligence basket importante et le jeu n’est que plus facile. On a encore des périodes champagne mais aussi des moments avec un jeu plus réfléchi et posé. La balle est bien plus partagée qu’avant et elle arrive toujours chez le joueur le mieux placé. Tout le monde se met au service du collectif à l’image de L’hoest qui pourrait prendre beaucoup d’options mais qui préfère toujours la passe."

Pour ce duel qui promet, le shooteur n’a pas vraiment de clé. "On ne s’adapte plus à l’adversaire, on tente de jouer notre jeu à la perfection et de tout donner pour ne pas avoir de regret comme l’an dernier. Les consignes sont là, tout le monde doit les appliquer ou il va s’asseoir. On n’a pas d’excuses."