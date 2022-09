Pour Vaux-Borset, c’est maintenant ou jamais en P4A

Avec un bilan de 8 sur 21, Vaux-Borset est déjà largué de la tête. "On n’a plus le choix: il faut gagner ce dimanche, glisse l’entraîneur. Quand je vois la mentalité de certains, j’attends une réaction. Nos supporters et les membres du comité le méritent. Si j’ai songé à partir? Non. Je n’arrêterai pas de moi-même sauf si je sens que les joueurs ne sont pas derrière moi. Je veux que mon équipe montre de la motivation."

Dans le camp d’en face, Strée sera privé de plusieurs éléments. "Malgré tout, mes gars sont motivés à 300%. On reste sur un week-end de repos et on ne s’est pas mal entraîné. Depuis l’entame de la saison, les gars ont progressé à tous les niveaux. Maintenant, on parvient à imposer notre jeu", raconte Guy Ekwalla. Face à Vaux-Borset, les Stratois ne partiront pas favoris. "On va jouer comme d’habitude, poursuit le coach. Nous n’aurons absolument aucune pression. Même si l’équipe sera quelque peu déforcée, je crois en mes gars. Je sens qu’on peut réaliser quelque chose de beau dimanche."

Les Valborsetins sont prévenus, Strée B est plus motivé que jamais.

Arbitre : Andre Graindorge

VAUX-BORSET : Tshoz et Spano sont blessés.

STRÉE B : Dock, Crochet, Della Torre, Croughs ne sont pas disponibles.