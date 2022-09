Pour Kabombo et Huy, tout va pour le mieux

Une chose est certaine, le back gauche donne entière satisfaction à son coach. "Oui, je suis très content de lui comme de tous mes transferts. C’est une valeur sûre, il fait ce qu’il doit faire et il le fait bien", abonde Manu Papalino.

Une bonne forme actuelle qu’il va falloir confirmer face à une formation d’Aywaille qui possède également huit unités, et qui visait ouvertement le Top 5 avant l’entame de la saison. "C’est une équipe qu’on connaît bien, ajoute le coach hutois. Il y a beaucoup de qualités offensives et ils se sont renforcés par rapport à l’année dernière. Pour nous, c’est la réception d’une équipe très solide de la série. Il faudra être vigilant sur les phases arrêtées car ils possèdent énormément de taille." " Je me souviens d’une équipe très dure, assez physique et qui est capable de produire du beau jeu, complète Jonathan Kabombo. Cela risque vraiment d’être une belle rencontre."

Et ce match pourrait également déterminer ce que les Hutois sont réellement capables de jouer cette saison. Même s’ils ne visent que le maintien, ils pourraient bien entrer dans le Top 5 en cas de victoire et prendre un peu plus leurs distances avec la zone rouge. "Pour l’instant, nous sommes dans le ventre mou. C’est là qu’on doit et qu’on veut être ", insiste Manu Papalino, rejoint par son numéro 20. "On mérite actuellement cette place et on peut y rester jusqu’en fin de saison. On sait qu’on aurait pu engranger plus de points lors des trois premiers matchs mais on n’a pas à se plaindre. Il faut continuer sur notre lancée", martèle Jonathan Kabombo.

Aywaille est prévenu, Huy n’a pas l’intention de laisser filer ce duel des clubs fluviaux.

Arbitre: Julien Gabriel, assisté de Jean-François Vilain et Mostapha Chakouath.

RFC HUY : Manu Papalino n’avait pas encore effectué sa sélection à l'heure d’écrire ces lignes. Mais il devra se passer de L.Loyaerts est suspendu alors que Muaremi (genou) est suspendu.