Une maîtrise qu’il va encore falloir prouver ce dimanche avec la réception de Meux, qui avait terminé deuxième l’an passé, juste devant les Verts. "C’est un fameux morceau. Certes, ils ont un bilan de 8 sur 15, mais c’est pas mal. Et puis, ils ont joué sur plusieurs fronts avec leur beau parcours en Coupe de Belgique", précise Stéphane Jaspart.

Un coach qui est uniquement focalisé sur le match à venir et qui préfère ne pas voir au-delà de celui-ci. Le long terme, ce n’est pas pour lui. "On fait des bonnes prestations, on prend des points. Le groupe vit bien et on prend du bon temps, on profite. Je ne me focalise pas sur les matchs à venir, l’important, c’est la rencontre de ce week-end, insiste Stéphane Jaspart qui sait que, même si son équipe réalise une superbe saison, la Nationale 1 ne lui tendra pas les bras. Les règles, on les connaît. L’année dernière, on remporte le tour final de notre série, mais on ne peut pas aller plus loin. C’est dommage et triste, mais c’est comme ça. On sait que ce n’est pas possible, mais on sait aussi qu’on n’a pas notre place là-bas, c’est un autre monde. Ce qui est bien, c’est de maintenir le club à cet échelon et de faire bonne figure. " Et dans ce registre, le chef d’orchestre Jaspart et es musiciens réalisent une partition parfaite.

Arbitre: Ibrahim Afifi, assisté d’Andy Denuit et Mohamed Tesouli.

WARNANT: Hormis Debefve, qui a seulement repris les entraînements avec le groupe, tout le groupe est sélectionnable. Stéphane Jaspart effectuait sa sélection ce samedi.