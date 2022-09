Comment jugez-vous la saison de votre équipe jusqu’ici ?

A.M.: on a souffert au début mais on est de mieux en mieux. Je ne veux pas tirer de constat maintenant.

B.H. : pour moi, c’est mitigé. 5/15, après avoir joué La Louvière, notamment, c’est bof. Je ne reconnais pas encore le Solières de l’an passé.

Et à titre personnel, êtes-vous contents ?

A.M.: j’ai signé 2 buts et 1 assist jusqu’ici. Je ne suis pas super content mais je n’ai jamais été mauvais non plus.

B.H. : je viens à peine de reprendre mais j’ai fait mal à Timmermans contre Warnant. Il paraît qu’il avait mal partout le lundi (rires). Mais je compte faire un gros match dimanche.

Que faut-il attendre de ce match ?

A.M.: cela va être un derby serré avec des points importants à prendre.

B.H. : ça va être fermé parce que Hamoir est un peu malade comme nous. Celui qui va marquer en premier va gagner.

Quelle va être la clé de la rencontre ?

A.M.: il faut être solidaire, c’est ce qui fait gagner des matchs. On doit rester ensemble, sans s’enflammer, sans exagérer.

B.H. : celui qui va récupérer le plus de ballons va gagner. Cela va se jouer au milieu.

Hamoir vient de se réveiller, Solières pas encore totalement. Les deux équipes ont déjà intérêt à gagner où il n’y a pas péril en la demeure ?

A.M.: non pas encore, on n’est pas en fin de saison non plus. Ce n’est que le début du championnat.

B.H. : oui, il y a déjà de la pression sur le coach et aussi sur nous.

Êtes-vous tous les deux inquiets pour la suite de la saison de votre équipe ?

A.M.: pas du tout. J’ai confiance en mes gars, on est soudé et on est 100% en confiance.

B.H. : oui, je suis inquiet. On ne joue pas bien au foot.

Selon vous, à quelle place va finir votre équipe en fin de saison ?

A.M.: aucune idée, je ne peux pas dire ça, non.

B.H. : pas dans les trois derniers, mais entre la 8 et la12e place.

Vous êtes conscients que la bonne part de créativité de votre équipe se situe… dans vos pieds ?

A.M.: j’essaye d’aider mon équipe comme je peux, mais je ne suis pas seul. Cela peut venir de partout. On me met dans des bonnes conditions aussi.

B.H. : oui, je le sais. Et, du coup, je vais tout faire pour être à niveau. La clé, je l’ai en partie.

On vous donne une baguette magique et on vous laisse choisir un joueur de l’autre camp pour cette rencontre. Qui prenez-vous ?

A.M.: Max Crahay. Attention, je ne veux pas changer de gardien mais je l’aime bien et je le connais bien.

B.H. : Allal, justement. Il nous manque un 10. Suray revient bien mais il faudra du temps.

Un petit prono ?

A.M.: un petit match nul.

B.H. : 0-1 avec un but de… moi.